“Народився в рагулятні”: на кордоні з Молдовою піймали блогера з Кривого Рогу, який мріяв про Росію

Про це повідомили в Держприкордонній службі.
Прикордонники викрили ворожого пропагандиста з Кривого Рогу. Чоловік намагався виїхати в Молдову через пункт пропуску «Старокозаче».
Під час перевірки з’ясувалося, що 40-річний криворіжець – активний користувач проросійських ресурсів. Він також особисто записував для соцмереж сумнівні звернення.
“Блогер” зокрема шкодує, що народився в Україні, а в Росії та зневажливо називає малу батьківщину “рагулятнею”. Також він мріє, щоб українські території прийняли до складу РФ.
Проте чоловік не потрапив до Молдови, а поїхав до відділку поліції.
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