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“Народився в рагулятні”: на кордоні з Молдовою піймали блогера з Кривого Рогу, який мріяв про Росію

Сьогодні 11:05
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Криворіжець називав Україну "рагулятнею".

Новости Днепра про

Про це повідомили в Держприкордонній службі.

Прикордонники викрили ворожого пропагандиста з Кривого Рогу. Чоловік намагався виїхати в Молдову через пункт пропуску «Старокозаче».

Під час перевірки з’ясувалося, що 40-річний криворіжець – активний користувач проросійських ресурсів. Він також особисто записував для соцмереж сумнівні звернення. 

“Блогер” зокрема шкодує, що народився в Україні, а в Росії та зневажливо називає малу батьківщину “рагулятнею”. Також він мріє, щоб українські території прийняли до складу РФ.

Проте чоловік не потрапив до Молдови, а поїхав до відділку поліції. 

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