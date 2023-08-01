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  • «Родился в рагулятне»: на границе с Молдовой поймали блогера из Кривого Рога, мечтавшего о России

«Родился в рагулятне»: на границе с Молдовой поймали блогера из Кривого Рога, мечтавшего о России

Сегодня 11:05
просмотров

Криворожец называл Украину "рагулятней".

Новости Днепра про

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники разоблачили вражеского пропагандиста из Кривого Рога. Мужчина пытался уехать в Молдову через пункт пропуска «Старокозачее».

В ходе проверки выяснилось, что 40-летний криворожец – активный пользователь пророссийских ресурсов. Он также лично записывал для соцсетей сомнительные обращения.

«Блогер», в частности, жалеет, что родился в Украине, а в России и пренебрежительно называет малую родину «рагулятней». Также он мечтает о том, чтобы украинские территории приняли в состав РФ.

Однако мужчина не попал в Молдову, а уехал в отделение полиции.

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