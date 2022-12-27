В Днепре появились клумбы из пивных и водочных бутылок (ФОТО)

Жители Днепра придумали, как можно креативно использовать бутылки из-под водки и пива.

Так, возле одного из домов местные жители выложили клумбы из пустых бутылок.

Фото были опубликованы в социальной сети.

Выглядит очень креативно.

Другие горожане тоже оценили такое использование бутылок.

Так, Кирилл Краснов написал, что можно снять с бутылок этикетки и покрасить их – и будет еще лучше.

А Виталина Черная отметила, что «дворовому искусству нужно придумать какое-нибудь название».

Как вам такой креатив?

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