ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из Днепра

Как проанализировал украинский журнал Forbes, одним из потерявших больше всего с февраля является лидер рейтинга Ринат Ахметов – его активы уменьшились с $13,7 млрд в феврале до $4,4 млрд к концу года. В первой пятерке также оказались Максим Литвин с активами $2,3 млрд, Алексей Шевченко – $2,3 млрд, Виктор Пинчук – $2,2 млрд и Константин Жеваго – $1,4 млрд.
Также в топ-20 самых богатых украинцев вошли люди, связанные с Днепром. Это Геннадий Боголюбов – украинский предприниматель, один из совладельцев группы «Приват», родившийся в Днепре. Он на девятом месте с активами $1 млрд. А также Максим Поляков – украинский и американский предприниматель в сфере космических технологий и IT, который некоторое время жил и работал в Днепре. Он на 11-м месте с активами $800 млн.
В то же время из списка богатейших украинцев выпали такие люди, как Игорь Коломойский, в прошлом году занимавший четвертое место в рейтинге и который летом был лишен гражданства, Вячеслав Богуслаев и Виктор Медведчук, которым выдвинуто подозрение в государственной измене, а их активы арестованы.
Читайте также:
Автор:
Уже 307 дней Украина противостоит российским захватчикам.
Для широких масс существует по меньшей мере двое двойников кремлевского…
Из-за отключения света и блэкаутов украинцы начали массово пользоваться генераторами.
Национальный банк Украины вместе со всеми системно важными банками создал…
Некоторые дома в Днепре без водоснабжения.
В Днепре горела квартира на девятом этаже многоэтажки.
В Кривом Роге посреди проспекта раздался взрыв.
Житель Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку.
В салоне днепровского автобуса поставили елку.
26 декабря в одном из домов в Амур-Нижнеднепровском районе города 83-летний мужчина убил свою жену.
Уже 307 дней Украина противостоит российским захватчикам.
Работники "Арселор Миттала" в Кривом Роге самостоятельно спасли город от техногенной катастрофы.
Важная информация – рассказываем, как работает общественный транспорт в Днепре сегодня, 27 декабря.
Заммэра Днепра предлагает поменять памятник Дубинину на енота из Херсона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!