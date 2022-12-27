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ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из Днепра

Сегодня 13:38
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За десять месяцев 2022 года состояние богатейших украинцев упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Новости Днепра про ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из Днепра

Как проанализировал украинский журнал Forbes, одним из потерявших больше всего с февраля является лидер рейтинга Ринат Ахметов – его активы уменьшились с $13,7 млрд в феврале до $4,4 млрд к концу года. В первой пятерке также оказались Максим Литвин с активами $2,3 млрд, Алексей Шевченко – $2,3 млрд, Виктор Пинчук – $2,2 млрд и Константин Жеваго – $1,4 млрд.

Также в топ-20 самых богатых украинцев вошли люди, связанные с Днепром. Это Геннадий Боголюбов – украинский предприниматель, один из совладельцев группы «Приват», родившийся в Днепре. Он на девятом месте с активами $1 млрд. А также Максим Поляков – украинский и американский предприниматель в сфере космических технологий и IT, который некоторое время жил и работал в Днепре. Он на 11-м месте с активами $800 млн.

Новости Днепра про ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из Днепра

Новости Днепра про ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из Днепра

В то же время из списка богатейших украинцев выпали такие люди, как Игорь Коломойский, в прошлом году занимавший четвертое место в рейтинге и который летом был лишен гражданства, Вячеслав Богуслаев и Виктор Медведчук, которым выдвинуто подозрение в государственной измене, а их активы арестованы.

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Новости Днепра про ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про ТОП-20 самых богатых украинцев от Forbes: в списке есть бизнесмены из ДнепраРусский

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