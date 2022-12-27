У Дніпрі з’явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

Так, біля одного із будинків місцеві мешканці виклали клумби із порожніх пляшок.
Фото опублікували у соціальній мережі.
Виглядає дуже креативно.
Інші містяни теж оцінили таке використання пляшок.
Так, Кирило Краснов написав, що можна зняти з пляшок етикетки та пофарбувати їх – і буде ще краще.
А Віталіна Чорна зазначила, що “дворовому мистецтву треба вигадати якусь назву”.
А як вам такий креатив?
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
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