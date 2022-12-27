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У Дніпрі з’явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

Сьогодні 17:22
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Мешканці Дніпра вигадали, як можна креативно використати пляшки з-під горілки та пива.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

Так, біля одного із будинків місцеві мешканці виклали клумби із порожніх пляшок.

Фото опублікували у соціальній мережі.

Виглядає дуже креативно.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

Інші містяни теж оцінили таке використання пляшок.

Так, Кирило Краснов написав, що можна зняти з пляшок етикетки та пофарбувати їх – і буде ще краще.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

А Віталіна Чорна зазначила, що “дворовому мистецтву треба вигадати якусь назву”.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)

А як вам такий креатив?

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися клумби з пивних та горілчаних пляшок (ФОТО)Українська

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