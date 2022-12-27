В Днепре десятки домов остались без воды из-за ремонтных работ

В горсовете сообщили оперативную информацию о ситуации с водоснабжением в городе. По состоянию на 14:00 десятки домов в Днепре временно остались без водоснабжения из-за ремонтных работ или отключения света ДТЭК.
Сейчас проводят ремонтные работы на внутридомовых сетях, поэтому отключено водоснабжение в таких домах:
– ул. Каменская, 2, 4, 6, 8;
– ул. Коксовая, 1, 3, 5, 7;
– ул. Березинская, 10, 12, 14, 18, 38;
– просп. Слобожанский, 109-141;
– ул. Холодильная, 2;
– ул. Петра Яцыка, 2, 6.
Как только ремонтники закончат работу – воду дадут.
Кроме того, специалисты ликвидируют повреждение водопровода по ул. Паторжинского, 27. Для полноценного проведения всех работ коммунальщикам пришлось прекратить водоснабжение:
– ул. Гоголя, 16, 14а;
– пер. Шевченко, 9;
– ул. Паторжинского, 30, 31, 29, 27, 25
В течение дня все работы будут завершены.
В то же время есть хорошие новости. Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» завершила ремонт поврежденного водопровода по просп. Александра Поля, 137. Сейчас водоснабжение в домах уже восстановлено.
По состоянию на 14:00 ДТЭК возобновил электроснабжение 2 ПНС. Это позволило снова начать подачу воды в дома:
– просп. Слобожанский, 40-90;
– ул. Богдана Хмельницкого, 233;
– просп. Петра Калнышевского, 1-72;
— ул.Батумская, 8-64;
– ул. Старочумацко, 1, 10, 11;
– ул. Квитки Цисык, 1-36,
– ул. Ярко, 1-41;
– ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29,
– ул. Осенняя, 7-13;
– ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
– просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
– ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.
Сейчас в Днепре работают и снабжают днепрян водой все ПНС.
Однако из-за веерных отключений водоснабжение могут снова остановить.
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