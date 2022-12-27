У Дніпрі десятки будинків залишилися без води через ремонтні роботи

Деякі будинки в Дніпрі тимчасово без водопостачання.

У міськраді повідомили оперативну інформацію про ситуацію з водопостачанням у місті. Станом на 14:00 десятки будинків в Дніпрі тимчасово залишилися без водопостачання через ремонтні роботи або відключення світла ДТЕК.

Наразі проводять ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, через це відключено водопостачання в таких будинках:

– вул. Кам’янська, 2, 4, 6, 8;

– вул. Коксова, 1, 3, 5, 7;

– вул. Березинська, 10, 12, 14, 18, 38;

– просп. Слобожанський, 109-141;

– вул. Холодильна, 2;

– вул. Петра Яцика, 2, 6.

Як тільки ремонтники закінчать роботу – воду дадуть.

Крім цього, фахівці ліквідовують пошкодження водопроводу по вул. Паторжинського, 27. Задля повноцінного проведення всіх робіт комунальникам довелося припинити водопостачання:

– вул. Гоголя, 16, 14а;

– пров. Шевченка, 9;

– вул. Паторжинського, 30, 31, 29, 27, 25.

Впродовж дня всі роботи будуть завершені.

У той же час є гарні новини. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонт пошкодженого водопроводу на просп. Олександра Поля, 137. Зараз водопостачання в оселях вже відновлено.

Станом на 14:00 ДТЕК відновив електропостачання 2 ПНС. Це дало змогу знову почати подачу води в будинки:

– просп. Слобожанський, 40-90;

– вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

– просп. Петра Калнишевського, 1-72;

– вул.Батумська, 8-64;

– вул. Старочумацька, 1, 10, 11;

– вул. Квітки Цісик, 1-36,

– вул. Яскрава, 1-41;

– вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29,

– вул. Осіння, 7-13;

– вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

– просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

– вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Зараз у Дніпрі працюють та забезпечують дніпрян водою всі ПНС.

Проте через віялові відключення водопостачання можуть знову зупинити.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: