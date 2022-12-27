У Дніпрі десятки будинків залишилися без води через ремонтні роботи

У міськраді повідомили оперативну інформацію про ситуацію з водопостачанням у місті. Станом на 14:00 десятки будинків в Дніпрі тимчасово залишилися без водопостачання через ремонтні роботи або відключення світла ДТЕК.
Наразі проводять ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, через це відключено водопостачання в таких будинках:
– вул. Кам’янська, 2, 4, 6, 8;
– вул. Коксова, 1, 3, 5, 7;
– вул. Березинська, 10, 12, 14, 18, 38;
– просп. Слобожанський, 109-141;
– вул. Холодильна, 2;
– вул. Петра Яцика, 2, 6.
Як тільки ремонтники закінчать роботу – воду дадуть.
Крім цього, фахівці ліквідовують пошкодження водопроводу по вул. Паторжинського, 27. Задля повноцінного проведення всіх робіт комунальникам довелося припинити водопостачання:
– вул. Гоголя, 16, 14а;
– пров. Шевченка, 9;
– вул. Паторжинського, 30, 31, 29, 27, 25.
Впродовж дня всі роботи будуть завершені.
У той же час є гарні новини. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонт пошкодженого водопроводу на просп. Олександра Поля, 137. Зараз водопостачання в оселях вже відновлено.
Станом на 14:00 ДТЕК відновив електропостачання 2 ПНС. Це дало змогу знову почати подачу води в будинки:
– просп. Слобожанський, 40-90;
– вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
– просп. Петра Калнишевського, 1-72;
– вул.Батумська, 8-64;
– вул. Старочумацька, 1, 10, 11;
– вул. Квітки Цісик, 1-36,
– вул. Яскрава, 1-41;
– вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29,
– вул. Осіння, 7-13;
– вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
– просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
– вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.
Зараз у Дніпрі працюють та забезпечують дніпрян водою всі ПНС.
Проте через віялові відключення водопостачання можуть знову зупинити.
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