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В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке

Сегодня 14:34
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В Днепре горела квартира на девятом этаже многоэтажки.

Новости Днепра про В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке

Вчера, 26 декабря, в 14:59 на линию «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке, расположенной на улице Гидропарковой.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на девятом этаже. Пожар локализовали в 15:25 и ликвидировали в 15:40. Огонь повредил домашнее имущество, мебель и внутреннюю облицовку стен на общей площади 12 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке

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