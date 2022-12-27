В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке

Вчера, 26 декабря, в 14:59 на линию «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке, расположенной на улице Гидропарковой.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на девятом этаже. Пожар локализовали в 15:25 и ликвидировали в 15:40. Огонь повредил домашнее имущество, мебель и внутреннюю облицовку стен на общей площади 12 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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