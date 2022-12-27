Ударил ножом в сердце: в Днепре 83-летний мужчина убил свою жену

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, между мужчиной и женщиной возникла ссора, во время которой пенсионер напал на жену с ножом. В результате полученного ранения в сердце потерпевшая скончалась на месте.
Позже полицейские задержали злоумышленника. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – кухонный нож.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет лишения свободы.
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