Ударив ножем в серце: у Дніпрі 83-річний чоловік вбив свою дружину

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, між чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої пенсіонер напав на дружину з ножем. Внаслідок отриманого поранення у серце потерпіла померла на місці.
Пізніше поліцейські затримали зловмисника. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
У салоні дніпровського автобусу поставили ялинку.
Працівники "Арселор Мітталу" в Кривому Розі самотужки врятували місто від…
Важлива інформація - розповідаємо, як працює громадський транспорт у Дніпрі…
Заммера Дніпра пропонує поміняти пам’ятник Дубініну на єнота з Херсону.