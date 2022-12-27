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Ударив ножем в серце: у Дніпрі 83-річний чоловік вбив свою дружину

Сьогодні 12:52
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26 грудня в одному з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста 83-річний чоловік вбив свою дружину.

Новости Днепра про Ударив ножем в серце: у Дніпрі 83-річний чоловік вбив свою дружину

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, між чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої пенсіонер напав на дружину з ножем. Внаслідок отриманого поранення у серце потерпіла померла на місці.

Пізніше поліцейські затримали зловмисника. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Ударив ножем в серце: у Дніпрі 83-річний чоловік вбив свою дружинуУкраїнська

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