В Офисе президента анонсировали «важные события»: подробности

Каждый день наши героические защитники и защитницы делают сверхвозможное, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли.
Сегодня в Офисе президента анонсировали «важные события».
Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года, – написал глава ОП Андрей Ермак.
Надеемся, что очень скоро украинский флаг снова будет развеваться в Донецке, Луганске, Крыму и других временно оккупированных городах и селах.
Выстоим и победим!
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