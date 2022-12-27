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В Офисе президента анонсировали «важные события»: подробности

Сегодня 12:10
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Уже 307 дней Украина противостоит российским захватчикам.

Новости Днепра про В Офисе президента анонсировали

Каждый день наши героические защитники и защитницы делают сверхвозможное, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли.

Сегодня в Офисе президента анонсировали «важные события».

Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года, – написал глава ОП Андрей Ермак.

Новости Днепра про В Офисе президента анонсировали

Надеемся, что очень скоро украинский флаг снова будет развеваться в Донецке, Луганске, Крыму и других временно оккупированных городах и селах.

Выстоим и победим!

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