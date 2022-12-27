Хотел удивить девушек: на Днепропетровщине юноша взорвал гранату посреди проспекта

Как рассказали в полиции Днепропетровщины, в Кривом Роге 19-летний парень взорвал гранату посреди проспекта Южного.
Вечером 26 декабря юноша вместе с другом познакомился с девушками, а вместо цветов решил поразить их гранатой. По словам парня, боеприпас он нашел и носил с собой в кармане. Незнакомки не поверили молодому человеку, потому чтобы доказать им, что граната настоящая, тот взорвал ее прямо посреди проспекта.
К счастью, никто из них не пострадал. Позже молодого человека задержали полицейские. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство.
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