Залицявся до дівчат: на Дніпропетровщині юнак підірвав гранату посеред проспекту

У Кривому Розі посеред проспекту пролунав вибух.

Як розповіли в поліції Дніпропетровщини, у Кривому Розі 19-річний хлопець підірвав гранату посеред проспекту Южного.

Увечері 26 грудня юнак разом із другом познайомився з дівчатами, а замість квітів вирішив вразити їх гранатою. За словами хлопця, боєприпас він знайшов та носив з собою в кишені. Незнайомки не повірили молодику, тому щоб довести їм, що граната справжня, той підірвав її прямо посеред проспекту.

На щастя, ніхто із них не постраждав. Пізніше юнака затримали поліціянти. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за хуліганство.

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