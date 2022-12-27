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У Дніпрі на Гідропарковій горіла квартира у багатоповерхівці

Сьогодні 14:34
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У Дніпрі горіла квартира на дев'ятому поверсі багатоповерхівки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гідропарковій горіла квартира у багатоповерхівці

Учора, 26 грудня, о 14:59 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання квартири в багатоповерхівці, яка розташована на вулиці Гідропарковій.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в квартирі на дев’ятому поверсі. Пожежу локалізували о 15:25 та ліквідували о 15:40. Вогонь пошкодив домашнє майно, меблі та внутрішнє облицювання стін на загальній площі 12 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гідропарковій горіла квартира у багатоповерхівці

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гідропарковій горіла квартира у багатоповерхівці

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