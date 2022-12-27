У Дніпрі на Гідропарковій горіла квартира у багатоповерхівці

Учора, 26 грудня, о 14:59 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання квартири в багатоповерхівці, яка розташована на вулиці Гідропарковій.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в квартирі на дев’ятому поверсі. Пожежу локалізували о 15:25 та ліквідували о 15:40. Вогонь пошкодив домашнє майно, меблі та внутрішнє облицювання стін на загальній площі 12 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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