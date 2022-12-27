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Як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні 11:32
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Важлива інформація - розповідаємо, як працює громадський транспорт у Дніпрі сьогодні, 27 грудня.

Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт

Як зазначили у департаменті транспорту міськради, на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

  • Тролейбусні маршрути №№ 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 31 транспортний засіб.
  • Трамвайні маршрути №№ 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Усього 42 вагони.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 73 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили у департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 787 транспортних засобів (з них 151 – автобуси великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом! 

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Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспортУкраїнська

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