Як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт

Як зазначили у департаменті транспорту міськради, на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 73 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили у департаменті.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 787 транспортних засобів (з них 151 – автобуси великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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