В Офісі президента анонсували “важливі події”: подробиці

Кожного дня наші героїчні захисники та захисниці роблять надможливе, щоб вигнати окупантів із нашої землі.
Сьогодні в Офісі президента анонсували “важливі події”.
Попереду – важливі події. Не маємо права розслаблятися, бо в нас важлива мета – вихід на кордони 1991 року, – написав Андрій Єрмак, голова ОП.
Сподіваємося, що дуже скоро український прапор знову замайорить у Донецьку, у Луганську, у Криму та в інших тимчасово окупованих містах та селах.
Вистоїмо та переможемо!
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