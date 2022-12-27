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В Офісі президента анонсували “важливі події”: подробиці

Сьогодні 12:10
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Уже 307 днів Україна протистоїть російським загарбникам.

Новости Днепра про В Офісі президента анонсували

Кожного дня наші героїчні захисники та захисниці роблять надможливе, щоб вигнати окупантів із нашої землі.

Сьогодні в Офісі президента анонсували “важливі події”.

Попереду – важливі події. Не маємо права розслаблятися, бо в нас важлива мета – вихід на кордони 1991 року, – написав Андрій Єрмак, голова ОП.

Новости Днепра про В Офісі президента анонсували

Сподіваємося, що дуже скоро український прапор знову замайорить у Донецьку, у Луганську, у Криму та в інших тимчасово окупованих містах та селах.

Вистоїмо та переможемо!

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