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В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

Сегодня 21:23
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В Днепре обустроили поднятый перекресток.

Новости Днепра про В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

Новый поднятый перекресток расположен на углу площади Соборной и переулка Коновальца, сообщает Urban Dnipro.

Поднятым перекрестком называют подъем проезжей части до уровня тротуара. Таким образом, водители вынуждены замедлиться перед «зеброй», что помогает пешеходам безопасно пересечь улицу.

Сравнив тротуар и дорогу удается решить проблему безбарьерности, не нужно отдельно понижать бордюры и опускать тротуары. Существует также поднятый переход, но в случае перекрестка поднимаются все пути одновременно и не нужно обустраивать переходы по отдельности.

Пока на перекрестке нет дорожных знаков и разметки, но все это появится уже весной.

В этом году вместе с обновлением тротуаров сделают два таких перекрестка: это и на углу Ефремова, Коновальца и Винниченко.

Обычно поднятые перекрестки устраивают в бордюре и плитке, но для текущего ремонта это слишком дорого, поэтому здесь сделали максимально просто и дешево — в асфальте и без бордюров, — говорится в сообщении.

Водители уже провели тест-драйв и отмечают, что перекресток хорошо чувствуется, искушения пролетать пешеходные переходы будет меньше.

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