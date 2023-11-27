У Дніпрі з’явилося підняте перехрестя: де та навіщо воно
У Дніпрі з’явилося підняте перехрестя: де та навіщо воно
Сьогодні 21:23
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У Дніпрі облаштували підняте перехрестя.
Нове підняте перехрестя розташоване на розі площі Соборної та провулка Коновальця, повідомляє Urban Dnipro.
Піднятим перехрестям називають підйом проїзної частини до рівня тротуару. Таким чином водії змушені уповільнитися перед “зеброю”, що допомагає пішоходам безпечно перетнути вулицю.
Зрівнявши тротуар і дорогу вдається розв’язати проблему безбарʼєрності, адже не потрібно окремо понижувати бордюри й опускати тротуари. Існує також піднятий перехід, але у випадку перехрестя піймаються всі шляхи заодно і не треба облаштовувати переходи окремо.
Наразі на перехресті немає дорожніх знаків та розмітки, але все це з’явиться вже навесні.
Цьогоріч разом з оновленням тротуарів зроблять два таких перехрестя: це та на розі Єфремова, Коновальця та Винниченка.
Зазвичай підняті перехрестя влаштовують в бордюрі та плитці, але для поточного ремонту це занадто дорого, тому тут зробили максимально просто та дешево — в асфальті та без бордюрів, – йдеться у повідомленні.
Водії вже провели тест-драйв і зазначають, що перехрестя добре відчувається, спокуси пролітати пішохідні переходи буде менше.
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