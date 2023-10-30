В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

Увидеть улицы без заборов можно во многих странах мира. Особенно распространена такая практика в США, где если и есть какая-то изгородь, то она выполняет декоративную, а не защитную функцию.
Для Украины заборы и другие заборы обыденность, ведь ими ограждают частные усадьбы, иногда многоэтажки, а в некоторых регионах даже ставят оградки у могилы родственников. Украинцы безоговорочно любят конфиденциальность.
В Днепре решили протестовать улицу, где частные дома ничем не ограждены. Удивительность показал Сергей Тютюнник на своей Facebook-странице.
Родниковая – первая в Днепре улица частных домов без заборов, — пишет Сергей.
Судя по фото, это довольно элитный район. Больше подробностей об этом квартале нет, но есть немного фото.
Впрочем, у такого нововведения нашлись критики, которые уверены, что в украинских реалиях такой способ городского устройства не сработает.
По-моему, это, конечно, красиво, но как предполагается бороться с нарушителями? Мы же не в Америке, где табличка «частная собственность» с четырех сторон дома подкреплена правом застрелить кого-либо это право пренебрег, — пишет господин Дмитрий.
Это когда сосед соседу сосед. Времена любить соседей явно кончились. Хорошо конечно когда между вами все ок, а если сосед придурок. Или, например, я сам придурок, то как соседям? — пишет Ирина.
Не хотела бы чтобы мои окна были так вплотную к соседским. А где же садик вишневый у дома? Видела похожие проекты лет 15 назад под Киевом. Называли коттеджный поселок. В моем воображении это таже многоэтажка 1 подъезда, которую положили на грунт. То есть с вертикали стала горизонтальной. Со смещением комнат как ступенек, — отмечает Любовь.
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