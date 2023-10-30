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У Дніпрі з’явилася перша вулиця з приватними будинками без парканів

Сьогодні 13:04
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У Дніпрі показали вулицю без парканів.

Побачити вулиці без парканів можна у багатьох країнах світу. Особливо поширена така практика в США, де якщо і є якась огорожа, то вона виконує декоративну, а не захисну функцію.

Для України паркани та інші огорожі буденність, адже ними огороджують приватні садиби, іноді багатоповерхівки, а у деяких регіонах навіть ставлять оградки поблизу могили родичів. Українці беззаперечно люблять приватність. 

У Дніпрі ж вирішили протестувати вулицю, де приватні будинки нічим не огороджені. Дивину показав Сергій Тютюнник на своїй Facebook-сторінці. 

Джерельна – перша в Дніпрі вулиця приватних будинків без парканів, – пише пан Сергій. 

Судячи з фото, це досить поважний та елітний район. Більше подробиць про цей квартал немає, але є трохи фото.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася перша вулиця з приватними будинками без парканів

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася перша вулиця з приватними будинками без парканів

Втім у такого нововведення знайшлися критики, які впевнені, що в українських реаліях такий спосіб міського устрою не спрацює:

Як на мене, це, звісно, красиво, але як передбачається боротися з порушниками? Ми ж не в Америці, де табличка «приватна власність» з чотирьох сторін будинку підкріплена правом застрелити будь-кого хто це право зневажив, – пише пан Дмитро.

Це коли сусід сусіду сусід. Часи любити сусідів явно скінчились. Добре звичайно коли між вами все ок, а якщо сусід придурок. Або, наприклад я сам придурок, то як сусідам? – пише пані Ірина.

Не хотіла б щоб мої вікна були так впритул до сусідських. А де ж садок вишневий біля хати? Бачила схожі проєкти років 15 тому під Києвом. Називали котеджне селище. В моїй уяві це таж багатоповерхівка 1 під’їзна, яку поклали на ґрунт. Тобто з вертикалі стала горизонтальною. Зі зміщенням кімнат як сходинок, – зазначає пані Любов. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася перша вулиця з приватними будинками без парканівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з'явилася перша вулиця з приватними будинками без парканівРусский

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