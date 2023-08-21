В Днепре посреди улицы нашли гранату: комментарий полиции

В Днепре посреди улицы нашли гранату.
Произошло это на улице Минеральной в Новокодакском районе города.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
На место происшествия вызвали полицию и взрывотехников.
Правоохранители изъяли боеприпас.
Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы. Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в камере хранения “АТБ” нашли гранату.
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