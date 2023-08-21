В Днепре посреди улицы нашли гранату: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

В Днепре посреди улицы нашли гранату.

Произошло это на улице Минеральной в Новокодакском районе города.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На место происшествия вызвали полицию и взрывотехников.

Правоохранители изъяли боеприпас.

Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы. Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в камере хранения “АТБ” нашли гранату.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: