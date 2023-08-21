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У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції

Сьогодні 14:46
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Ми звернулися за коментарем до поліції.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції

У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату.

Сталося це на вулиці Мінеральній у Новокодацькому районі‎ міста.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На місце події викликали поліцію та вибухотехніків.

Правоохоронці вилучили боєприпас.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів. Журналісту dnepr.info повідомили, що за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини. 

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліціїУкраїнська

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