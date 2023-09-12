В Днепре посреди оживленной дороги повесили «стирку»

Как предполагают днепряне, это предупреждение для водителей о висящем над дорогой оборванном проводе, ведь заметить его довольно трудно. А вот белье, висящее в воздухе точно привлечет внимание водителей.

Провод. Чтобы не намотало мотоциклиста.

Если вы за одежду, висящую на проволоке, так это чтобы в нее никто не въехал, возможно даже под напряжением, – пишут днепряне.

Некоторые даже делятся личным опытом с оборванными проводами, которые еще могут быть под напряжением.

Однажды вечерело, и я въехал в оборванный троллейбусный провод на мотоцикле. Едва удержал руль. Уже потом увидел на руле закопченное место, где провод коснулся руля. Провод был под напряжением. Повезло, что удержал руль и не коснулся земли, – рассказывает днепрянин.

Также в комментариях шутливо спросили:

Кто стирку повесил?

Убрали ли оборванный провод на этом месте – не уточняется.