В Днепре посреди оживленной дороги повесили «стирку»

На Набережной Победы посреди дороги висит одежда. Об удивительной находке сообщил днепрянин в сообществе «Днепровский электротранспорт».
Кто может объяснить, что это за «знаки». Зачем они здесь? — подписал опубликованное фото горожанин.
Как предполагают днепряне, это предупреждение для водителей о висящем над дорогой оборванном проводе, ведь заметить его довольно трудно. А вот белье, висящее в воздухе точно привлечет внимание водителей.
Провод. Чтобы не намотало мотоциклиста.
Если вы за одежду, висящую на проволоке, так это чтобы в нее никто не въехал, возможно даже под напряжением, – пишут днепряне.
Некоторые даже делятся личным опытом с оборванными проводами, которые еще могут быть под напряжением.
Однажды вечерело, и я въехал в оборванный троллейбусный провод на мотоцикле. Едва удержал руль. Уже потом увидел на руле закопченное место, где провод коснулся руля. Провод был под напряжением. Повезло, что удержал руль и не коснулся земли, – рассказывает днепрянин.
Также в комментариях шутливо спросили:
Кто стирку повесил?
Убрали ли оборванный провод на этом месте – не уточняется.
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