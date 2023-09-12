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У Дніпрі посеред жвавої дороги повісили “прання”

Сьогодні 12:16
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У Дніпрі повісили прання посеред дороги на Набережній Перемоги.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги повісили

На Набережній Перемоги посеред дороги висить одяг. Про дивну знахідку повідомив дніпрянин у спільноті “Дніпровський електротранспорт”. 

Хто може пояснити що це за “знаки”.  Для чого вони тут? – підписав опубліковане фото містянин. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги повісили

Як припускають дніпряни, це попередження для водіїв про обірваний провід, який висить над дорогою, адже помітити його досить важко. А ось білизна, яка висить у повітрі точно приверне увагу кермувальників. 
 
Провід. Щоб не намотало мотоцикліста.
Якщо ви за одяг, що висить на дроті, так це щоб у нього ніхто не в’їхав, можливо навіть під напругою, – пишуть дніпряни.
 
Дехто навіть ділиться особистим досвідом з обірваними проводами, які ще можуть бути під напругою.
 
Одного разу вечоріло, і я в’їхав в обірваний тролейбусний провід на мотоциклі. Ледве втримав руля. Вже потім побачив на рулі закопчене місце, де провід торкнувся руля. Провід був під напругою. Пощастило, що втримав руля і не торкнувся землі, – розповідає дніпрянин.
Також у коментарях жартівливо запитали: 
 
Хто прання повісив??
 
Чи прибрали обірваний провід на цьому місці – не уточнюється. 

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги повісили Українська

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