У Дніпрі посеред жвавої дороги повісили “прання”

У Дніпрі повісили прання посеред дороги на Набережній Перемоги.
На Набережній Перемоги посеред дороги висить одяг. Про дивну знахідку повідомив дніпрянин у спільноті “Дніпровський електротранспорт”.
Хто може пояснити що це за “знаки”. Для чого вони тут? – підписав опубліковане фото містянин.
Як припускають дніпряни, це попередження для водіїв про обірваний провід, який висить над дорогою, адже помітити його досить важко. А ось білизна, яка висить у повітрі точно приверне увагу кермувальників.
Провід. Щоб не намотало мотоцикліста.
Якщо ви за одяг, що висить на дроті, так це щоб у нього ніхто не в’їхав, можливо навіть під напругою, – пишуть дніпряни.
Дехто навіть ділиться особистим досвідом з обірваними проводами, які ще можуть бути під напругою.
Одного разу вечоріло, і я в’їхав в обірваний тролейбусний провід на мотоциклі. Ледве втримав руля. Вже потім побачив на рулі закопчене місце, де провід торкнувся руля. Провід був під напругою. Пощастило, що втримав руля і не торкнувся землі, – розповідає дніпрянин.
Також у коментарях жартівливо запитали:
Хто прання повісив??
Чи прибрали обірваний провід на цьому місці – не уточнюється.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"