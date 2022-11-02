В Днепре посреди маленького дворика стоит статуя античной жрицы (ФОТО)

Необычный элемент декора обнаружили на улице Бородинской, об этом рассказала Елена Присягина в сообществе «Екатеринослав – Днепропетровск».
Вот такую необычную такую необычную статую обнаружила в одном из дворов на улице Бородинской. Когда вошла во двор, не сразу поняла, что это статуя. Подумала, может какой-то обряд во дворе проводят, — отметила автор сообщения.
В комментариях отметили, что это реплика работ французского скульптора с XVIII века. Эта статуя так понравилась людям, что их начали массово производить. Вот одна из таких скульптур оказалась в днепровском дворике.
Кто именно изображен на скульптуре неизвестно, но девушка похожа на античную жрицу, которая проводит ритуал.
Днепровскую версию статуи разрисовали, а оригинал выглядит так:
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