В Днепре посреди маленького дворика стоит статуя античной жрицы (ФОТО)

Среди маленького дворика в Днепре стоит античная жрица.

Необычный элемент декора обнаружили на улице Бородинской, об этом рассказала Елена Присягина в сообществе «Екатеринослав – Днепропетровск».

Вот такую ​​необычную такую ​​необычную статую обнаружила в одном из дворов на улице Бородинской. Когда вошла во двор, не сразу поняла, что это статуя. Подумала, может какой-то обряд во дворе проводят, — отметила автор сообщения.

В комментариях отметили, что это реплика работ французского скульптора с XVIII века. Эта статуя так понравилась людям, что их начали массово производить. Вот одна из таких скульптур оказалась в днепровском дворике.

Кто именно изображен на скульптуре неизвестно, но девушка похожа на античную жрицу, которая проводит ритуал.

Днепровскую версию статуи разрисовали, а оригинал выглядит так:

Читайте также:

Українська Русский

Автор: