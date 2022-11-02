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  • «Что делать на море зимой?»: Зеленский намекнул, когда поедет в украинский Крым

«Что делать на море зимой?»: Зеленский намекнул, когда поедет в украинский Крым

Сегодня 14:22
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Зеленский рассказал, что хочет сделать после победы Украины в войне с Россией.

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Об этом президент рассказал в интервью чешскому телевидению. Отрывок из которого опубликовали в телеграм-канале Владимира Зеленского.

Во время интервью чешский журналист спросил президента о том, что он будет делать после победы Украины. Зеленский ответил, что уедет в Крым.

Это будет не зимой. Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее, – ответил Зеленский, когда его спросили о сроках такой поездки.

На вопрос о том, ожидает ли он победу Украины уже следующим летом, президент ответил, что очень этого хочет.

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов делал свои прогнозы того, когда Украина может вернуть Крым. По его словам, освобождение Крыма начнется уже следующим летом.

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