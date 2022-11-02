В Кривом Роге сотрудники ГСЧС спасли пенсионерку с горящей пятиэтажки

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, они установили, что огонь охватил коммуникационную шахту, горели электрокабели с третьего по пятый этаж.
Пожар локализовали в 01:56, а в 02:10 ликвидировали. Огонь уничтожил электрические провода и повредил коммуникационную шахту на площади 8 кв. м.
Во время ликвидации пожара спасатели на носилках вынесли из квартиры на свежий воздух пожилую женщину, которая не могла самостоятельно подняться с кровати. Пострадавшую госпитализировали.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также:
Автор:
Важная информация.
В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника.
В Кривом Роге задержана преступная группа, воровавшая оборудование на электроподстанциях…
В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых…
Зеленский рассказал, что хочет сделать после победы Украины в войне с Россией.
В центре Днепра на месте нового строительства обнаружили старинный погреб.
Важная информация.
В Днепре некоторые жители многоэтажных домов пристраивают себе дополнительные входы –выходы из квартиры и «добавляют» незаконные квадратные метры в виде «царь-балконов», как их прозвали в народе. Желание иметь дополнительный метраж к комнате или еще один выход было у людей всегда.…
В Днепре и области поймали очередных поклонников русского мира.
В Укрзализныце сообщили о начале продаж билетов на новый поезд, который соединит Краматорск и Одессу. Курсирует он также через Днепр.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Вчера на базу АТБ к сотрудникам прилетел орёл. Как оказалось, это орлан и у него есть хозяин.
Активисты в Одессе продолжают сражаться против памятника Екатерине Второй, который не хочет сносить мэр Труханов.
В Днепре во время тревоги произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!