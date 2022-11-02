В Кривом Роге сотрудники ГСЧС спасли пенсионерку с горящей пятиэтажки

Сегодня, 2 ноября, в 01:24 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Александра Васякина в Кривом Роге.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, они установили, что огонь охватил коммуникационную шахту, горели электрокабели с третьего по пятый этаж.

Пожар локализовали в 01:56, а в 02:10 ликвидировали. Огонь уничтожил электрические провода и повредил коммуникационную шахту на площади 8 кв. м.

Во время ликвидации пожара спасатели на носилках вынесли из квартиры на свежий воздух пожилую женщину, которая не могла самостоятельно подняться с кровати. Пострадавшую госпитализировали.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: