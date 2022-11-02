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В центре Днепра на месте новостройки искали древнюю гробницу

Сегодня 13:46
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В центре Днепра на месте нового строительства обнаружили старинный погреб.

Новости Днепра про В центре Днепра на месте новостройки искали древнюю гробницу

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что вроде бы на месте строительства в центре Днепра нашли древнюю гробницу или погреб. В районе жилого комплекса Баку отрыли странную подземную конструкцию.

Новости Днепра про В центре Днепра на месте новостройки искали древнюю гробницу

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«Разрыли древний погреб или гробницу. Продолжают работать дальше!» – рассказали днепряне.

Правда оказалось, что это была… выгребная яма. Об этом рассказала начальница управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра Надежда Лиштва. По ее словам, специалисты приехали на место, чтобы проверить находку. Оказалось, что конструкция похожая на арку – часть выгребной ямы, разрушенной еще в советские времена.

По результатам осмотра — гробницу не обнаружили. То, что на фото выглядело как арка, — часть бывшей выгребной ямы (фрагмент вертикальной стены), которая была разрушена еще в советское время. Учитывая это, людям, живущим в ж/к Баку, можно не беспокоиться о новостройках. Ну, кроме собственно комплекса Баку, который беспокоит всех, кто его видит, — заметила она.

Отмечается, что в этом районе никогда не было кладбищ, потому не может быть и гробниц.

Новости Днепра про В центре Днепра на месте новостройки искали древнюю гробницу

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