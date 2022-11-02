У Дніпрі посеред маленького дворику стоїть статуя античної жриці (ФОТО)

Посеред маленького дворику в Дніпрі стоїть антична жриця.

Незвичайний елемент декору знайшли на вулиці Бородинській, про це розповіла Олена Присягіна в спільноті “Єкатеринослав – Дніпропетровськ”.

Ось таку незвичайну таку незвичайну статую виявила в одному із дворів на вулиці Бородінській. Коли увійшла на подвір’я, не зразу й зрозуміла, що це статуя. Подумала, може якийсь обряд у дворі проводять, – зазначила авторка допису.

У коментарях зазначили, що це репліка робіт французького скульптора з 18 століття. Ця статуя настільки сподобалася людям, що їх почали масово виробляти. Ось одна із таких скульптур опинилася в дніпровському дворику.

Хто саме зображений на скульптурі достеменно невідомо, але дівчина схожа на античну жрицю, яка проводить ритуал.

Дніпровську версію статуї розмалювали, а оригінал виглядає так:

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