В Днепре после трех лет судов переквалифицировали дело женщины, убившей бывшего во время самообороны: что будет дальше

Еще в марте 2021 года бывший сожитель Марины наведался к ней домой, а затем отобрал телефон, чтобы просмотреть с кем женщина переписывалась. Когда Марина попросила его уйти, тот возмутился словами экс-любимой, схватил ее за волосы и стал бить на глазах ее ребенка и бабушки.
После этого напуганная женщина схватила нож и ударила им своего обидчика. Мужчина от полученного ранения умер, а Марину уже третий год судят за умышленное убийство, хотя сторона защиты уверена, что это была самооборона.
Однако в ходе 58 судебного заседания по резонансному делу есть первые положительные сдвиги. Адвокат Марины Юлия Сегеда рассказала об этом на своей Facebook-странице.
Прокуроры переквалифицировали дело из статьи 115 УК (преднамеренное убийство) в статью 118 УК (преднамеренное убийство при превышении пределов необходимой самообороны) Украины.
Хочу сказать, что со стороны участвующего в этом заседании прокурора это был нелегкий шаг. Нелегкий, но компетентный. Мне жаль, что это произошло через 3 года и на 58-м судебном заседании, но я рада, что это произошло, — заявила адвокат Юлия Сегеда.
В то же время, это еще далеко не конец. Адвокат говорит, что 18 марта пройдет очередное заседание, где отец бывшего сожителя Марины, выступающего потерпевшей стороной, либо согласится с измененным обвинением, либо будет поддерживать ранее предъявленное обвинение.
Однако Юлия Сегеда отметила, что будет добиваться того, чтобы судьи признали, что женщина не превысила разрешенные пределы самообороны и не имела умысла убивать бывшего сожителя.
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