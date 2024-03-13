У Дніпрі після трьох років судів перекваліфікували справу жінки, яка вбила колишнього під час самооборони: що буде далі - Днепр Инфо
У Дніпрі після трьох років судів перекваліфікували справу жінки, яка вбила колишнього під час самооборони: що буде далі
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Сегодня 10:43

У Дніпрі третій рік розглядають справу Марини Полях, яка вбила свого колишнього під час самооборони.

Новости Днепра про У Дніпрі після трьох років судів перекваліфікували справу жінки, яка вбила колишнього під час самооборони: що буде далі

Ще у березні 2021 року колишній співмешканець пані Марини навідався до неї додому, а потім відібрав телефон, аби переглянути з ким жінка листувалася. Коли Марина попросила його піти, той обурився словами екскоханої, схопив її за волосся і почав бити на очах у її дитини та бабусі.

Після цього налякана жінка схопила ніж та вдарила ним свого кривдника. Чоловік від отриманого поранення помер, а Марину вже третій рік судять за умисне вбивство, хоча сторона захисту впевнена, що це була самооборона. 

Однак під час 58 судового засідання у резонансній справі є перші позитивні зрушення. Адвокатка Марини Юлія Сегеда розповіла про це на своїй Facebook-сторінці. 

Прокурори перекваліфікували справу зі статті 115 КК (умисне вбивство) на статтю 118 КК (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної самооборони) України.

Хочу сказати, що з боку прокурора, який бере участь в цьому засіданні, це був нелегкий крок. Нелегкий, але компетентний. Мені шкода, що це сталося через 3 роки і на 58 судовому засіданні, але я рада, що це відбулося, — заявила адвокатка Юлія Сегеда.

Водночас це ще далеко не кінець. Адвокатка каже, що 18 березня пройде чергове засідання, де батько колишнього співмешканця Марини, який виступає потерпілою стороною, або погодиться зі зміненим обвинуваченням, або буде підтримувати раніше пред’явлене обвинувачення.

Однак Юлія Сегеда зазначила, що буде добиватися того, аби судді визнали, що жінка не перевищила дозволені межі самооборони та не мала умислу убивати колишнього співмешканця. 

Новости Днепра про У Дніпрі після трьох років судів перекваліфікували справу жінки, яка вбила колишнього під час самооборони: що буде далі

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Новости Днепра про У Дніпрі після трьох років судів перекваліфікували справу жінки, яка вбила колишнього під час самооборони: що буде даліУкраїнська

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