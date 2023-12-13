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  • В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

Сегодня 11:17
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После суток без связи в магазинах мобильных операторов скопились очереди.

Новости Днепра про В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

Первые сообщения об исчезновении связи у абонентов Киевстара поступили еще утром 12 декабря. Уже более суток сеть лежит. Люди не могут ни позвонить по телефону, ни воспользоваться интернетом.

Если вчера была надежда на то, что связь удастся быстро починить, то после заявлений директора Киевстара Александра Комарова о мощной кибератаке стало понятно – это надолго.

Утром 13 декабря возле магазинов мобильных операторов в Днепре скопились очереди. Людей много, поэтому они ждут на улице. Такая ситуация в одном из магазинов Vodafone.

Обычно здесь почти нет покупателей, но сегодня люди у которых только одна сим-карта собрались под магазином, чтобы присоединиться к новой сети и наконец позвонить родным.

Новости Днепра про В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

Есть очереди и в магазинах lifecell, сообщает Суспільне. 

Новости Днепра про В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

Кое-где стартовые пакеты разгребли и в супермаркетах. Продавцы говорят, что за день продали все сим-карты и сделали «кассу», как за месяц.

Когда вернется Киевстар?

В Киевстаре говорят, что эта кибератака была самой мощной не только в Украине, а возможно и в мире. По состоянию на 8 утра восстановили фиксированную связь. Кое-где появился домашний интернет. Труднее всего будет вернуть сотовую связь и мобильный интернет, отмечает оператор. Специалисты работают, но когда Киевстар сможет вернуться к нормальной работе, никто не знает. Это постараются сделать 13 декабря, но если возникнут новые проблемы, тогда процесс затянется.

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