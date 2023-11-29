В Днепре после подрыва снаряда спасли боевого медика, который самостоятельно вытащил из ада сотни бойцов

В Днепре спасали боевого медика, который самостоятельно вытащил из ада сотни бойцов.

Очередную историю спасения в стенах днепровской больницы рассказал главный врач медучреждения Сергей.

Боевого медика Алексея эвакуировали в Днепр после того, как возле него разорвался снаряд. К сожалению, все кто был рядом в тот момент – погибли.

До этого боевой медик из Полтавщины вывез с поля боя сотни раненых и павших военных, но судьба решила испытать и его. С крайне тяжелым ранением внутренних органов и переломами ног его доставили в Днепр.

Уже в больнице у Алексея был обнаружен разрыв печени и селезенки, а также перелом левой ноги. Медика срочно забрали на операцию, длившуюся несколько часов. В течение двух недель ему пришлось пережить еще несколько хирургических процедур.

Почти две недели оперировали и чистили брюшную полость, – рассказывает врач.

Более 5 часов длилась операция, во время которой обломки костей левой ноги собирали по кусочкам. К счастью старания врачей не были тщетны. Сегодня Алексей уже может прыгать на одной ноге по коридору больницы, и уже планирует свое возвращение на фронт, где будет снова спасать раненых и забирать тела павших, чтобы вернуть их домой.

Говорит, дважды не умирают. Слава Алексею, настоящему украинцу-герою, – отметил врач.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: