У Дніпрі після підриву снаряду врятували бойового медика, який самотужки витяг з пекла сотні бійців

У Дніпрі рятували бойового медика, який самотужки витягнув з пекла сотні бійців.

Чергову історію порятунку в стінах дніпровської лікарні розповів головний лікар медзакладу Сергій.

Бойового медика Олексія евакуювали до Дніпра, після того, як біля нього розірвався снаряд. На жаль, усі хто був поруч в той момент – загинули.

До цього бойовий медик з Полтавщини вивіз з поля бою сотні поранених та полеглих військових, але того разу доля вирішила випробувати і його. З вкрай тяжким пораненням внутрішніх органів та переломами ніг його доправили до Дніпра.

Вже в лікарні в Олексія виявили розрив печінки та селезінки, а також перелом лівої ноги. Медика терміново забрали на операцію, яка тривала декілька годин. Упродовж двох тижнів йому довелося пережити ще декілька хірургічних процедур.

Майже два тижні оперували та чистили черевну порожнину, – розповідає лікар.

Понад 5 годин тривала операція, під час якої уламки кісток лівої ноги збирали по шматочках. На щастя старання лікарів не були марними. Сьогодні Олексій вже може стрибати на одній нозі по коридору лікарні, і вже планує своє повернення на фронт, де знову рятуватиме поранених та забиратиме тіла полеглих, щоб повернути їх додому.

Каже: двічі не помирають. Слава Олексію, справжньому українцю-герою, – зазначив лікар.

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