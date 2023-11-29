Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі після підриву снаряду врятували бойового медика, який самотужки витяг з пекла сотні бійців

У Дніпрі після підриву снаряду врятували бойового медика, який самотужки витяг з пекла сотні бійців

Сьогодні 13:46
просмотров

У Дніпрі рятували бойового медика, який самотужки витягнув з пекла сотні бійців.

Новости Днепра про У Дніпрі після підриву снаряду врятували бойового медика, який самотужки витяг з пекла сотні бійців

Чергову історію порятунку в стінах дніпровської лікарні розповів головний лікар медзакладу Сергій. 

Бойового медика Олексія евакуювали до Дніпра, після того, як біля нього розірвався снаряд. На жаль, усі хто був поруч в той момент – загинули. 

До цього бойовий медик з Полтавщини вивіз з поля бою сотні поранених та полеглих військових, але того разу доля вирішила випробувати і його. З вкрай тяжким пораненням внутрішніх органів та переломами ніг його доправили до Дніпра. 

Вже в лікарні в Олексія виявили розрив печінки та селезінки, а також перелом лівої ноги. Медика терміново забрали на операцію, яка тривала декілька годин. Упродовж двох тижнів йому довелося пережити ще декілька хірургічних процедур. 

Майже два тижні оперували та чистили черевну порожнину, – розповідає лікар. 
 
Понад 5 годин тривала операція, під час якої уламки кісток лівої ноги збирали по шматочках. На щастя старання лікарів не були марними. Сьогодні Олексій вже може стрибати на одній нозі по коридору лікарні, і вже планує своє повернення на фронт, де знову рятуватиме поранених та забиратиме тіла полеглих, щоб повернути їх додому. 
 
Каже: двічі не помирають. Слава Олексію, справжньому українцю-герою, – зазначив лікар.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі після підриву снаряду врятували бойового медика, який самотужки витяг з пекла сотні бійцівУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на проспекті Яворницького балкон обвалився на тротуар: чи є ще загроза для пішоходів
Новини Дніпра
Сьогодні 12:29
У Дніпрі на проспекті Яворницького балкон обвалився на тротуар: чи є ще загроза для пішоходів

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина будівлі.

У Дніпрі розгорівся скандал у 124 маршрутці: водій не хотів везти військового з інвалідністю
Новини Дніпра
Сьогодні 12:11
У Дніпрі розгорівся скандал у 124 маршрутці: водій не хотів везти військового з інвалідністю

У Дніпрі черговий скандал з маршрутником та військовим, якого відмовилися…

У Дніпрі замінували Університет митної справи: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 11:54
У Дніпрі замінували Університет митної справи: що кажуть у поліції

На місці працюють правоохоронці.

Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:19
Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

У Дніпрі через негоду проблеми з транспортом.

Наверх