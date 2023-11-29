У Дніпрі на проспекті Яворницького балкон обвалився на тротуар: чи є ще загроза для пішоходів

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина будівлі.

Зранку на проспекті Дмитра Яворницького на тротуар упав балкон. Шматки цегли та дерев’яних опор звалилися вниз, перед кафешкою на першому поверсі. Завдяки тому, що обвал стався рано вранці, ніхто із пішоходів не постраждав.

Якби балкон впав трохи пізніше, то постраждалих уникнути не вдалося б, позаяк це досить популярне місце, де за день проходять сотні людей.

Станом на 12 годину дня, шматки балкона з тротуару прибрали, а місце обвалу огородили сигнальною стрічкою, повідомляє Dnepr.info.

Варто зауважити, що балкон на третьому поверсі теж виглядає досить аварійним, тому радимо оминати цей відрізок шляху.

Зауважимо, що у Дніпрі вирує негода. Раніше синоптики попереджали про сильний вітер. З самого ранку є перші наслідки буревію. На вулиці Богомаза вітер зірвав дах магазину, який впав на припарковану автівку. Буря вщухне вже завтра, 30 листопада.

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