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  • В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Сегодня 12:29
просмотров

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушилась часть здания.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Утром на проспекте Дмитрия Яворницкого на тротуар упал балкон. Кусочки кирпича и деревянных опор свалились вниз перед кафешкой на первом этаже. Благодаря тому, что обрушение произошло рано утром, никто из пешеходов не пострадал.

Если бы балкон упал чуть позже, то пострадавших избежать не удалось бы, поскольку это достаточно популярное место, где за день проходят сотни людей.

По состоянию на 12 часов дня, куски балкона с тротуара убрали, а место обвала огородили сигнальной лентой, сообщает Dnepr.info.

Стоит отметить, что балкон на третьем этаже тоже выглядит довольно аварийным, поэтому рекомендуем обходить этот отрезок пути.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

Заметим, что в Днепре бушует ненастье. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре. С самого утра есть первые последствия урагана. На улице Богомаза ветер сорвал крышу магазина, который упал на припаркованный автомобиль. Буря уляжется уже завтра, 30 ноября.

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Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходовУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходовРусский

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