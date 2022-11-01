В Днепре популярные троллейбусы на месяц сменили свои маршруты

В Днепре с 5 ноября троллейбусы №3 и №15 будут ездить по измененным маршрутам. Связано это с перекрытием проспекта Майнуловского, где сейчас производятся ремонтные работы.
Такие изменения будут до 2 декабря включительно.
Троллейбус № 3 будет двигаться по следующему маршруту:
прямой: улица Холодильная – улица Радищева – проспект Слобожанский – Центральный мост – улица Сечеславская Набережная – площадь Десантников – Речной вокзал;
обратный: Речной вокзал – улица Сечеславская Набережная – улица Владимира Мономаха – улица Князя Владимира Великого – Центральный мост – проспект Слобожанский – улица Холодильная.
Остановки на участке от Центрального моста до Речного вокзала будут осуществляться на остановках маршрута №2.
Троллейбус № 15 будет курсировать:
прямой: улица Европейская – улица Князя Владимира Великого – Центральный мост – проспект Слобожанский – улица Богдана Хмельницкого – улица Осенняя – улица Каштанова;
обратный: улица Каштанова – улица Осення – улица Богдана Хмельницкого – проспект Слобожанский – Центральный мост – улица Князя Владимира Великого – улица Владимира Мономаха – улица Королевы Елизаветы ΙΙ – улица Европейская.
Остановки на участке от Центрального моста до улицы Европейской будут на остановках маршрута №7.
Если вы часто ездите на этих троллейбусах обратите внимание.
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Яна Юхименко
Автор:
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