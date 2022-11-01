В Днепре популярные троллейбусы на месяц сменили свои маршруты

В Днепре троллейбусы 3 и 15 будут курсировать по измененным маршрутам.

В Днепре с 5 ноября троллейбусы №3 и №15 будут ездить по измененным маршрутам. Связано это с перекрытием проспекта Майнуловского, где сейчас производятся ремонтные работы.

Такие изменения будут до 2 декабря включительно.

Троллейбус № 3 будет двигаться по следующему маршруту:

прямой: улица Холодильная – улица Радищева – проспект Слобожанский – Центральный мост – улица Сечеславская Набережная – площадь Десантников – Речной вокзал;

обратный: Речной вокзал – улица Сечеславская Набережная – улица Владимира Мономаха – улица Князя Владимира Великого – Центральный мост – проспект Слобожанский – улица Холодильная.

Остановки на участке от Центрального моста до Речного вокзала будут осуществляться на остановках маршрута №2.

Троллейбус № 15 будет курсировать:

прямой: улица Европейская – улица Князя Владимира Великого – Центральный мост – проспект Слобожанский – улица Богдана Хмельницкого – улица Осенняя – улица Каштанова;

обратный: улица Каштанова – улица Осення – улица Богдана Хмельницкого – проспект Слобожанский – Центральный мост – улица Князя Владимира Великого – улица Владимира Мономаха – улица Королевы Елизаветы ΙΙ – улица Европейская.

Остановки на участке от Центрального моста до улицы Европейской будут на остановках маршрута №7.

Если вы часто ездите на этих троллейбусах обратите внимание.

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