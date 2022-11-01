У Дніпрі популярні тролейбуси на місяць змінили свої маршрути

У Дніпрі з 5 листопада тролейбуси №3 та №15 будуть їздити за зміненими маршрутами. Пов’язано це з перекриттям проспекту Майнулівського, де зараз проводять ремонтні роботи.
Такі зміни будуть до 2 грудня включно.
Тролейбус № 3 буде рухатися за таким маршрутом:
прямий: вулиця Холодильна – вулиця Радищева – проспект Слобожанський – Центральний міст – вулиця Січеславська Набережна – площа Десантників – Річковий вокзал;
зворотний: Річковий вокзал – вулиця Січеславська Набережна – вулиця Володимира Мономаха – вулиця Князя Володимира Великого – Центральний міст – проспект Слобожанський – вулиця Холодильна.
Зупинки на ділянці від Центрального мосту до Річкового вокзалу здійснюватимуться на зупинках маршруту № 2.
Тролейбус № 15 курсуватиме:
прямий: вулиця Європейська – вулиця Князя Володимира Великого – Центральний міст – проспект Слобожанський – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Осіння – вулиця Каштанова;
зворотний: вулиця Каштанова – вулиця Осіння – вулиця Богдана Хмельницького – проспект Слобожанський – Центральний міст – вулиця Князя Володимира Великого – вулиця Володимира Мономаха – вулиця Королеви Єлизавети ΙΙ – вулиця Європейська.
Зупинки на ділянці від Центрального мосту до вулиці Європейської будуть на зупинках маршруту №7.
Якщо ви часто їздити на цих тролейбусах зверніть увагу.
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