В Днепре попрощались с погибшим Героем из Луганской области Сергеем Владыкиным

Об этом сообщили на Facebook-странице 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.
Главный сержант, инспектор пограничной службы, погиб 4 марта 2022 года во время боя с оккупантами в поселке Новокраснянка на Луганщине, — сказано в сообщении.
Тело мужчины долгое время было на оккупированной территории, и только после обмена тел и проведения экспертизы его перезахоронили.
Герой родился в Лисичанске, проходил службу в Луганском пограничном отряде.
Одна из улиц родного города погибшего Героя была переименована в его честь.
У мужа остались родители, младший брат, жена и сын.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя.
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