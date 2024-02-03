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  • В Днепре попрощались с погибшим Героем из Луганской области Сергеем Владыкиным

В Днепре попрощались с погибшим Героем из Луганской области Сергеем Владыкиным

Сегодня 15:01
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Вчера, 2 февраля, в Днепре на Аллее Славы простились с погибшим Защитником Украины Сергеем Владыкиным.

Новости Днепра про В Днепре попрощались с погибшим Героем из Луганской области Сергеем Владыкиным

Об этом сообщили на Facebook-странице 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Главный сержант, инспектор пограничной службы, погиб 4 марта 2022 года во время боя с оккупантами в поселке Новокраснянка на Луганщине, — сказано в сообщении.

Тело мужчины долгое время было на оккупированной территории, и только после обмена тел и проведения экспертизы его перезахоронили.

Герой родился в Лисичанске, проходил службу в Луганском пограничном отряде.

Одна из улиц родного города погибшего Героя была переименована в его честь.

У мужа остались родители, младший брат, жена и сын.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя.

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