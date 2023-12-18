В Днепре покупатели нашли без сознания продавщицу магазина, у которой посинело лицо: чем все закончилось

В Днепре спасали продавщицу, которая потеряла сознание на работе.

На днях к «скорой» обратились покупатели, которые нашли без сознания продавщицу одного из магазинов. Вызов на линию «103» пришел к вечеру, рассказывает медик Виктор Пальчинский.

Люди рассказали, что женщина без сознания лежит на полу, тяжело дышит и имеет синюшное лицо. На место отправилась бригада «скорой» Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД.

Осмотрев больную, медики приступили к оказанию помощи по протоколу «легочная эмболия». Женщина была в критическом состоянии, поэтому фельдшеры решили срочно госпитализировать ее в больницу.

Во время заезда в приемное отделение у женщины наступила внезапная остановка кровообращения! 11 минут за жизнь человека сражались медики «экстренки» и коллеги из отделения реанимации принимающей больницы. Силы потрачены не зря – жизнь спасена! Надеемся на скорейшее выздоровление! – рассказал медик.

Сейчас женщина под наблюдением врачей.

Виктор также напомнил, что вызвать скорую нужно только в экстренных случаях. Ранее эта же бригада занималась пьяным мужчиной, который не нуждался во врачах «экстренки», и если бы процесс затянулся, медики не успели бы к человеку, который действительно может умереть без их помощи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: