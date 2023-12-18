В Днепре покупатели нашли без сознания продавщицу магазина, у которой посинело лицо: чем все закончилось

На днях к «скорой» обратились покупатели, которые нашли без сознания продавщицу одного из магазинов. Вызов на линию «103» пришел к вечеру, рассказывает медик Виктор Пальчинский.
Люди рассказали, что женщина без сознания лежит на полу, тяжело дышит и имеет синюшное лицо. На место отправилась бригада «скорой» Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД.
Осмотрев больную, медики приступили к оказанию помощи по протоколу «легочная эмболия». Женщина была в критическом состоянии, поэтому фельдшеры решили срочно госпитализировать ее в больницу.
Во время заезда в приемное отделение у женщины наступила внезапная остановка кровообращения! 11 минут за жизнь человека сражались медики «экстренки» и коллеги из отделения реанимации принимающей больницы. Силы потрачены не зря – жизнь спасена! Надеемся на скорейшее выздоровление! – рассказал медик.
Сейчас женщина под наблюдением врачей.
Виктор также напомнил, что вызвать скорую нужно только в экстренных случаях. Ранее эта же бригада занималась пьяным мужчиной, который не нуждался во врачах «экстренки», и если бы процесс затянулся, медики не успели бы к человеку, который действительно может умереть без их помощи.
Читайте также:
Автор:
Сегодня во время общения с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины…
Чтобы продолжить получать пенсионные выплаты некоторым пенсионерам, живущим в Днепре…
В Украине преуспевает теневой оборот сигарет, из-за чего за год…
12 декабря на компанию "Киевстар" была совершена мощная кибератака, из-за…
Сегодня во время общения с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал информацию о том, что россияне планируют захватить Днепр до 2026 года.
Чтобы продолжить получать пенсионные выплаты некоторым пенсионерам, живущим в Днепре и области нужно пройти видеоидентификацию. Сделать это нужно до конца месяца. Процедура обязательна только для тех, кто приобрел статус внутренне перемещенного лица до начала полномасштабного вторжения – то есть до…
В Украине преуспевает теневой оборот сигарет, из-за чего за год бюджет теряет более 23 млрд гривен.
12 декабря на компанию "Киевстар" была совершена мощная кибератака, из-за которой произошел технический сбой и услуги оператора были недоступны абонентам.
В Днепре скончался основатель и главный редактор еврейской газеты "Шабат Шалом" Михаил Каршенбаум.
Валерий Залужный отреагировал на информацию о найденной в его кабинете "прослушке".
Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 6,6%.
На Днепропетровщине полицейский спасал пожилую барышню, застрявшую в своем доме из-за обледенелого дерева.
17 декабря свой день рождение отметила голливудская актриса Милла Йовович. В связи с этим в группах Днепра в социальной сети появилась информация, что она некоторое время жила в Днепре. Хотя в официальной биографии актрисы говорится, что она родилась в Киеве…
В Синельникове 48-летний мужчина ограбил пожилую женщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!