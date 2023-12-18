У Дніпрі покупці знайшли непритомну продавчиню магазину, у якої посиніло обличчя: чим все закінчилося

У Дніпрі рятували продавчиню, яка знепритомніла на роботі.

Днями до “швидкої” звернулися покупці, які знайшли непритомною продавчиню одного із магазинів. Виклик на лінію “103” надійшов надвечір, розповідає медик Віктор Пальчинський.

Люди розповіли, що жінка без тями лежить на підлозі, важко дихає та має синюшне обличчя. На місце відправилася бригада “швидкої” Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД.

Оглянувши хвору, медики розпочали надання допомоги за протоколом “легенева емболія”. Жінка була у критичному стані, тому фельдшери вирішили терміново ушпиталити її до лікарні.

Під час заїзду до приймального відділення у жіночки настала раптова зупинка кровообігу! 11 хвилин за життя людини боролися медики “екстренки” і колеги з відділення реанімації приймаючої лікарні. Сили витрачені не даремно – життя врятоване! Сподіваємося на скоріше одужання! – розповів медик.

Наразі жінка під наглядом лікарів.

Віктор також нагадав, що викликати “швидку” треба лише в екстрених випадках. Раніше ця ж бригада займалася п’яним чоловіком, який не потребував лікарів “екстренки”, і якби процес затягнувся, медики не встигли б до людини, яка справді може померти без їхньої допомоги.

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