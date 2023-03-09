В Днепре поймали воров, которые обворовывали дальнобойщиков

В Днепре поймали воров горючего.

Как сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области, 7 марта к ним обратились местные жители, которые рассказали о неизвестных мужчинах, сливающих горючее из грузовиков. Позже стало известно, что преступники передвигаются по городу на автомобилях ВАЗ.

Вчера похожее по описанию авто увидели в Индустриальном районе Днепра. Патрульные остановили машину, чтобы проверить водителя. Помимо него, внутри находился еще один человек.

В багажнике ВАЗа патрульные обнаружили 14 канистр с горючим.

Кроме этого в парке неподалеку, полицейские увидели тягач со срезанной горловиной к топливному баку. Рядом стоял автомобиль ВАЗ с водителем внутри. В ходе проверки выяснилось, что мужчина, вероятно, причастен к краже горючего.

Мужчин задержали и передали следователям.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черкасской области подростки надругались над могилой бойца ВСУ.

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