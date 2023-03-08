Варварство: на Черкащині підлітки поглумилися над могилою бійця ЗСУ

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Черкаській області.
Четверо підлітків віком 14 років зняли з надгробка загиблого державний прапор. Відео вчинку вони опублікували у соціальній мережі TikТok. Вандалів доставили до відділення поліції, де вони разом із батьками дають свідчення.
За невиконання батьківських обов’язків на батьків підлітків склали адміністративні протоколи.
Зазначимо, за наругу над могилою воїна та державними символами передбачено покарання у вигляді обмеження волі до 7 років.
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