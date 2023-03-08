Гордимся: днепровские спортсмены завоевали золотые медали на международных соревнованиях

Недавно в Бельгии прошел международный турнир по рукопашному бою. В соревнованиях участвовало 250 спортсменов из 8 стран. В составе сборной Украины соревновались 6 учеников детско-юношеской спортивной школы №7 из Днепра.
Как сообщили в Днепровском горсовете, трое из них завоевали золотые медали в личном зачете. Это – Даниил Яненко, Святослав Кулик и Марк Дзюба.
В целом сборная Украины заняла второе место в командном зачете.
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