Спортсмены с Днепропетровщины выиграли «серебро» на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Криворожские спортсмены завоевали второе место среди юниоров на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят в эстонском Таллине.
Принесли Украине серебряную награду Вилена Бевз и Максим Гимон из Кривого Рога. Они выступали дуэтом и показали высокий результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Уступили в финале только итальянским стрелкам.
Наши земляки добыли в борьбе «серебро» в первый же день соревнований.
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