Спортсмены с Днепропетровщины выиграли «серебро» на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Поздравляем с блестящим результатом и желаем новых побед!

Криворожские спортсмены завоевали второе место среди юниоров на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят в эстонском Таллине.

Принесли Украине серебряную награду Вилена Бевз и Максим Гимон из Кривого Рога. Они выступали дуэтом и показали высокий результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Уступили в финале только итальянским стрелкам.

Наши земляки добыли в борьбе «серебро» в первый же день соревнований.

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