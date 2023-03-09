У Дніпрі піймали злодіїв, які обкрадали далекобійників

У Дніпрі піймали крадів пального.

Як повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області, 7 березня до них звернулися місцеві мешканці, які розповіли про невідомих чоловіків, які зливають пальне із вантажівок. Пізніше стало відомо, що злочинці пересуваються на автомобілях ВАЗ.

Учора схоже за описом авто побачили в Індустріальному районі Дніпра. Патрульні зупинили машину, щоб перевірити водія. Крім кермувальника, усередині знаходився ще один чоловік.

У багажнику ВАЗу патрульні знайшли 14 каністр з пальним.

Крім цього, у парку неподалік поліцейські побачили тягач зі зрізаною горловиною до паливного бака. Поруч стояв автомобіль ВАЗ із водієм всередині. Під час перевірки, з’ясувалось, що чоловік, ймовірно, причетний до крадіжки пального.

Чоловіків затримали та передали слідчим.

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