В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

В Днепре прошел костюмированный забег.

В воскресенье 18 декабря, в Днепре проходит традиционный костюмированный забег Николаевчиков — «Mykolaychiky Charity Run».

Днепряне собрались на набережной, чтобы поучаствовать в благотворительном забеге. Присоединились к нему взрослые и дети.

Участники переоделись в костюмы. Есть Санты, фламинго, лягушки и жираф, сообщает Dnepr.info.

Участие в забеге платное, вырученные средства пойдут на благотворительность. Взрослые участники могли выбрать дистанцию – 1, 5 или 10 км. Детские забеги проходили на дистанциях 100, 500 и 1000 метров.

Как отметили в Start Dnipro, в этом году открыли сбор в помощь четырем детским домам семейного типа в Днепропетровской области. В каждом из них проживает до 10 детей-сирот. На такое множество малышей не хватает компьютеров, чтобы школьники могли учиться онлайн, поэтому вырученные средства пойдут на закупку необходимых гаджетов для этих семей.

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