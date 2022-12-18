Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

Сегодня 10:36
просмотров

В Днепре прошел костюмированный забег.

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

В воскресенье 18 декабря, в Днепре проходит традиционный костюмированный забег Николаевчиков — «Mykolaychiky Charity Run».

Днепряне собрались на набережной, чтобы поучаствовать в благотворительном забеге. Присоединились к нему взрослые и дети.

Участники переоделись в костюмы. Есть Санты, фламинго, лягушки и жираф, сообщает Dnepr.info.

Участие в забеге платное, вырученные средства пойдут на благотворительность. Взрослые участники могли выбрать дистанцию – 1, 5 или 10 км. Детские забеги проходили на дистанциях 100, 500 и 1000 метров.

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

Как отметили в Start Dnipro, в этом году открыли сбор в помощь четырем детским домам семейного типа в Днепропетровской области. В каждом из них проживает до 10 детей-сирот. На такое множество малышей не хватает компьютеров, чтобы школьники могли учиться онлайн, поэтому вырученные средства пойдут на закупку необходимых гаджетов для этих семей.

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

К забегу присоединились взрослые и дети

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

Бегают даже жирафы

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

Кто-то одевается в рождественско-новогодние костюмы.

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

Школьники тоже решили испытать свои силы

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Сегодня 15:06
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений…

    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря…

    Последние новости

    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Сегодня 15:06
    просмотров
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

    В Днепре зимуют маленькие птички.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    Сегодня 13:45
    просмотров
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась

    16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.

    Сегодня 13:08
    просмотров
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы

    Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря.

    Сегодня 12:29
    просмотров
    В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе
    В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

    В Днепре почти всему городу вернули воду и отопление.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 10:30
    просмотров
    В Днепре на Набережной Заводской эвакуатор сбил мужчину
    В Днепре на Набережной Заводской эвакуатор сбил мужчину

    В субботу вечером, 17 декабря, на Набережной Заводской в ​​Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света
    ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света

    После ракетной атаки, нанесенной россиянами по энергосистеме Украины, дефицит в ней достиг 4 тысяч мегаватт и ситуация с электроснабжением будет оставаться сложной до 20 декабря.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх