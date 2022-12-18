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У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

Сьогодні 10:36
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У Дніпрі відбувся костюмований забіг.

Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

У неділю 18 грудня, у Дніпрі відбувається традиційний костюмований забіг Миколайчиків – “Mykolaychiky Charity Run”.

Дніпряни зібралися на набережній, щоб взяти участь у благодійному забігу.  Долучилися до нього дорослі та діти. 

Учасники переодягнулися в костюми.  Є Санти, фламінго, жаби та жираф, про це повідомляє Dnepr.info. 

Участь у забігу платна, виручені кошти підуть на благодійність. Дорослі учасники могли обрати дистанцію – 1, 5 або 10 кілометрів. Дитячі забіги відбувалися на дистанціях 100, 500 та 1000 метрів. 

Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

Як зазначили в Start Dnipro, цього року відкрили збір на допомогу чотирьом дитячим будинкам сімейного типу у Дніпропетровській області. Зазначається, що в кожному із них проживає до 10 дітей-сиріт. На таку велику кількість малюків не вистачає комп’ютерів, щоб школярі могли навчатися онлайн, тому виручені кошти підуть на закупівлю необхідних гаджетів для цих сімей.

Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

До забігу долучилися дорослі та діти

Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

Бігають навіть жирафи

Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

Хтось одягається в різдвяно-новорічні костюми

Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

Школярі теж вирішили випробувати свої сили

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Новости Днепра про У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)Українська

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