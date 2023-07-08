В Днепре планируют перекрыть улицу Посполитую: подробности

В Днепре с 25 июля хотят перекрыть улицу Посполитую.
Причина – выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после демонтажа железнодорожного переезда.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Работы продлятся до 29 июля.
До начала работ должна быть разработана временная схема движения транспорта.
Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Отметим, мэр Днепра пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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