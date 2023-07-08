В Днепре две собаки упали в заброшенный 3-метровый погреб: их доставали спасатели

Сегодня, 8 июля, на улице Рассветной в заброшенный погреб упали две собаки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:00.

ГСЧС-ники оперативно прибыли на место. Там они установили, что животные находятся в погребе на глубине около трех метров.

С помощью лестницы один из спасателей спустился в погреб и поднял четырехлапых на поверхность. Животных передали работникам КП «Зооконтроль».

К спасению собак привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

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