В Днепре две собаки упали в заброшенный 3-метровый погреб: их доставали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:00.
ГСЧС-ники оперативно прибыли на место. Там они установили, что животные находятся в погребе на глубине около трех метров.
С помощью лестницы один из спасателей спустился в погреб и поднял четырехлапых на поверхность. Животных передали работникам КП «Зооконтроль».
К спасению собак привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.
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